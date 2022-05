De kwartaalcijfers van Zoom overtreffen verwachtingen. Na de bekendmaking sprong de aandelenprijs omhoog.

De cijfers van het eerste kwartaal van 2022 zijn bekend. Zoom boekte een winst van 316 miljoen dollar, gelijk aan 1,03 dollarcent per aandeel. De winst is lager is dan de 402,1 miljoen dollar van 2021. Toch steeg de omzet met 12 procent naar 1,074 miljard dollar.

Analisten voorspelden eerder dat de koers van het aandeel naar 87 dollarcent zou dalen. De werkelijke cijfers zijn verassend. De omzet werd gepusht door een flinke groei in klanten. 198.900 betalende organisaties werkten aan het einde van het kwartaal met Zoom, een stijging van 24 procent op jaarbasis.

Nieuwe producten zorgen voor groei

Ook de uitgaven per klant stegen. 2.916 klanten besteedden meer dan 100.000 dollar, een stijging van 46 procent. Een van de hoogtepunten van het kwartaal was de introductie van Zoom Whiteboard en Zoom IQ for Sales. Daarnaast betrad Zoom de contact center-markt met Zoom Contact Center. De oplossing combineert contact center-diensten met een gebruiksmakkelijk platform voor videoconferences, telefoongesprekken, sms- en online chatfuncties.

Wat kunnen we verwachten?

Eric S. Yuan, oprichter en CEO van Zoom, verklaarde dat de omzet van het bedrijf te danken is aan het aanhoudende gebruik van Zoom Rooms en Zoom Phone. Volgens Yuan zijn de winstmarge en cashflow gezond. Zoom verwacht dat de omzet in het komende kwartaal naar minstens 1,115 miljard dollar groeit.