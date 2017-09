De samenvatting van VMworld 2017 Barcelona

Services

Afgelopen week was Techzine in Barcelona om VMworld bij te wonen, hier werden alle Europese VMware-experts bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van VMware en hadden zij de mogelijkheid om technische sessies bij te wonen om de producten beter te leren kennen. Voor Techzine is dit het evenement om de producten beter te leren kennen, maar ook te praten met allerlei experts over de producten.

Tijdens VMworld heeft de CEO van VMware, Pat Gelsinger, meerdere keynotes gegeven en sessies met de media waarin hij uitleg heeft gegeven in waar VMware mee bezig is, wat de toekomstplannen zijn en natuurlijk alles over de laatste ontwikkelingen. Wij hebben de belangrijkste aankondigingen en verhalen samengevat in een video van zo’n 20 minuten. Dat lijkt misschien wat lang, maar doordat we de belangrijkste verhalen achter elkaar hebben gezet, is het zo voorbij.

Een van de belangrijkste aankondigingen van VMworld 2017 in Las Vegas zit niet in de video, omdat dit al bekend was. Amazon Web Services biedt nu ook ondersteuning voor VMware Cloud Services in de Verenigde Staten. Op dit moment biedt AWS de VMware-diensten slechts in één regio in de VS, dit moet volgend jaar worden uitgebreid naar meer regio’s en naar Europa. In Europa is IBM op dit moment de grootste public cloudaanbieder die ondersteuning biedt voor VMware.

Deze week verschijnen er nog meer blogs van alle gesprekken en interviews die we tijdens VMworld hebben gevoerd. Hiervoor moet je de website in de gaten houden. Vorige week hebben we het nieuws rond VMworld al wel gepubliceerd.