Techzine Talks jaaroverzicht 2021

We hebben het afgelopen jaar een groot aantal vaste luisteraars weten op te bouwen met Techzine Talks. Volgens ons de beste zakelijke technologie podcast. Al onze luisteraars zijn ergens gedurende het jaar ingestroomd. Dat betekent ook dat menig luisteraar nog flink wat afleveringen van Techzine Talks heeft gemist, en dus ook eventuele technologische ontwikkelingen en onze analyses. Tijd dus voor een mooi overzicht van al onze Techzine Talks, zodat je wellicht nog wat afleveringen kan inhalen.

In totaal hebben we in 2021 maar liefst 31 afleveringen opgenomen van Techzine Talks. De meeste afleveringen vanuit onze studio op het Techzine kantoor, maar ook een aantal op locatie, van vergaderzaaltjes in hotels tot aan kantoren in het land. Allemaal om de IT-professionals, IT-managers en CIO’s op de hoogte houden van de laatste tech ontwikkelingen. We hopen in 2022 meer podcasts op te nemen op locatie of anders virtueel. Door meer gasten uit te nodigen met de nodige expertise hopen we nog meer informatie te kunnen bieden via onze podcasts. Blijf ons dus zeker volgen.

In de eerste aflevering gaan we kort in op wat Techzine Talks nu eigenlijk is, behandelen we het begrip Zero Trust en tot slot bespreken we de ontwikkelingen bij SAP, dit naar aanleiding van hun jaarlijkse event SAP Sapphire Now.

In de tweede aflevering van Techzine Talks gaan we het hebben over low-code en no-code. Een technologie die zijn oorsprong voornamelijk in Nederland vindt. Hierdoor zijn gemiddeld genomen ook Nederlandse bedrijven er meer mee bezig dan bedrijven elders uit de wereld. Maar wat is nu precies low-code en no-code? Welke bedrijven bieden dit? In welke vorm? Waar moet je rekening mee houden. Een lesje low-code, no-code in Techzine Talks.

Hoe ziet onze werkdag eruit na corona? Gaan we weer massaal naar kantoor? Blijven we een aantal dagen thuiswerken? In de derde aflevering gaan we in op het hybride werken en onze werkdag na corona. Bedrijven moeten hier goed over na gaan denken, want wat is de beste strategie?

Is er nog Europese big tech? Speelt Europa nog een rol? Kunnen we de concurrentie met de Verenigde Staten en China wel aan? Wordt alles niet keer op keer opgekocht door de Amerikanen? Blijft Europa enkel regeltjes dicteren of gaat het zelf ook nog wat ondernemen? We bespreken de huidige Europese markt en de rol die Europa speelt technologisch gezien.

Microsoft heeft zijn belofte gebroken. Windows 10 zou de allerlaatste nieuwe Windows-versie zijn, deze zou tot in de eeuwigheid worden voorzien van updates. Toch introduceert het nu Windows 11. Tijd voor onze experts om eens hun licht te laten schijnen op deze introductie. Wat betekent dit precies voor het Windows-besturingssysteem? Waar moet je rekening mee houden? We nemen het door in een Techzine Talks.

In de 6e aflevering van Techzine Talks gaat het over integratie. Bedrijven zijn op zoek naar manieren om te innoveren, data van bedrijven zit in enorm veel verschillende applicaties (silo’s). Data uit deze silo’s samenbrengen kan leiden tot nieuwe inzichten. Ook kan je applicaties beter laten samenwerken als ze data kunnen uitwisselen. Maar hoe doe je dat?

Een hoop vragen in deze Techzine Talks. We gaan het hebben over Passwordless. Wat is het nu eigenlijk? Waarom zou je kiezen voor Passwordless? Kan je überhaupt wachtwoordloos? Willen mensen dit wel? Wachtwoorden zijn al vaak genoeg onveilig gebleken, dus is het passwordless alternatief dan beter?

De strategie van Oracle is vandaag de dag vrijwel volledig gericht op de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De Oracle Cloud zou één van de grote hyperscalers moeten worden. Aan innovatie, nieuwe oplossingen en updates is geen gebrek, toch blijft het marktaandeel achter. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we de Oracle Cloud en uiteraard de cloudstrategie. Is Oracle op de goede weg?

Gebruik jij nog weleens een netwerkkabel? Waarschijnlijk niet zo vaak meer, want we zijn sterk afhankelijk geworden van draadloze verbindingen. Innovaties als 3G, 4G en nu ook 5G hebben de mobiele netwerken razendsnel gemaakt. Ook binnenshuis hebben de wifi-netwerken innovaties meegemaakt. Denk aan wifi n (wifi 4), wifi ac (wifi 5) en wifi ax (wifi 6). In deze Techzine Talks bespreken we de nieuwe draadloze standaarden, hoe ze van elkaar verschillen, maar ook hoe ze steeds vaker samenwerken.

Volgens velen wordt Edge Computing de grote nieuwe IT trend na cloud computing. In deze aflevering van Techzine Talks gaan we het hier over hebben, want Edge Computing wordt inmiddels al jarenlang de nieuwe trend, maar elke voorspelling is tot op heden niet uitgekomen en de ontwikkeling blijft ver achter op de projecties. Wat is Edge Computing en hoelang moeten we er nog op wachten? Of is het stiekem al groter dan we denken?

Ransomware is iets waar we nooit meer vanaf komen. Inmiddels is er een hele ransomware industrie ontstaan, weliswaar illegaal, maar uiterst lucratief. Veel bedrijven dachten met goede backups de oplossing gevonden te hebben voor ransomware, niets is minder waar. De criminelen zitten niet stil en vinden nieuwe mogelijkheden om bedrijven af te persen en te laten betalen. Uiteraard tegen alle adviezen in.

RPA oftewel Robotic Process Automation is een eenvoudige manier om processen te automatiseren. Met RPA kan je repetitieve (digitale) taken die je nu door een mens laat uitvoeren, automatiseren via software robots (RPA). Het grote voordeel van RPA is dat je niet afhankelijk bent van zogenaamde API’s, maar dat het met elke applicatie werkt. Wel is RPA in de basis een redelijk dom proces, dat ook weer gevoelig is voor fouten als een applicatie verandert. Dit en meer bespreken we in deze aflevering van Techzine Talks. Luister nu.

Snowflake is van oorsprong een data warehouse maar profileert zich nu als een cloud data platform. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken onze experts de opkomst van Snowflake. Wat maakt het bedrijf uniek, waarom wordt er in Nederland veel over gesproken? Na de succesvolle beursgang zit het bedrijf in de lift, dus mogelijk kan Snowflake ook innovatie brengen in jouw organisatie. Luister nu deze Techzine Talks.

Enkele jaren geleden waren er enorm veel bedrijven die zich presenteerde als een storage leverancier (data opslag), inmiddels lijkt dat een soort verboden term te zijn geworden, want men wil gezien worden als een data management leverancier. Wat heeft leveranciers doen besluiten om te kiezen voor deze herpositionering?

We zijn aangekomen bij de 15e aflevering van Techzine Talks, waarin de Techzine experts het gaan hebben over de toekomst van de PC. We bespreken de verkoopcijfers, form-factors, besturingssystemen, innovaties en features. Wat kan je verwachten van de PC’s in de nabije toekomst? Blijf je op je laptop werken, of gaat de desktop en mini-pc nog furore maken? Luister naar Techzine Talks.

In deze aflevering van Techzine Talks duiken we in de wereld van VDI. Microsoft’s nieuwste poging om die markt in handen te krijgen is middels de Windows 365 Cloud PC, onze experts praten erover en vergelijken het met onder meer Azure Virtual Desktop, voorheen Windows Virtual Desktop. Wat is het nu precies en hoe verschilt het allemaal van elkaar? Maar ook, hoe zit het met beheer, onderhoud en patching?

Er zijn een aantal grote cloudspelers, ze kunnen je allemaal helpen met je cloudmigratie of voorzien in je recent opgestelde multi-cloud strategie. Het is echter wel belangrijk om te snappen hoe de cloudspelers zich tot elkaar verhouden. Elke cloudspeler heeft namelijk zijn eigen strategie. Amazon Web Services is wereldwijd weliswaar de grootste, maar hoe zit dat in Nederland? Of het nou gaat om AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM of Alibaba, het zijn stuk voor stuk grote cloudspelers waar je in Nederland voor kan kiezen.

Salesforce heeft dit jaar weer groot uitgepakt met Dreamforce. Vorig jaar hield het bedrijf een kleinschalig event, dit jaar een hybride event met duizenden fysieke bezoekers, tienduizenden virtuele bezoekers en optredens van Metallica en de Foo Fighters. Het ging ons uiteraard om de aankondigingen en presentaties en dan vooral hoe Slack binnen Salesforce past. Salesforce nam Slack recent over voor ruim 27 miljard dollar.

Linux bestaat inmiddels alweer 30 jaar. Naar aanleiding van dit nieuws besloten wij een podcast te maken over 30 jaar Linux. Hoe het zich heeft ontwikkeld, waar het onmisbaar is, gefaald heeft en waar er nog werk aan de winkel is. We besloten Red Hat te vragen om aan te schuiven in deze podcast, zij hebben als Linux-expert een goede kijk op alle ontwikkelingen.

De chipindustrie heeft de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gemaakt. Er was echter één grote speler die hier grote moeite mee heeft en dat is Intel. Het bedrijf is technologisch ingehaald door de concurrentie. Het verliest op dit moment datacenter-klanten die kiezen voor AMD, of bijvoorbeeld AWS, eigen chips is gaan bakken. Op de desktop-markt zien we iets soortgelijks waar Apple heeft gekozen voor eigen chips ten koste van Intel.

Nederland is sinds de start van het internet de “gateway tot Europa”. Nederland werd als eerste Europese land verbonden met de Verenigde Staten. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) is één van de grootste internet exchanges ter wereld. Maar hoelang nog? De positie van Nederland staat onder druk nu het bouwen van nieuwe datacenters zo goed als onmogelijk is geworden. Onze stroomnetten kunnen het niet meer, kritiek op datacenters is vaak onterecht en een oplossing laat minimaal vijf jaar op zich wachten. Meer hierover in deze Techzine Talks.

Wat is process mining? We staan stil bij process mining. Grote bedrijven hebben complexe processen lopen via grote software-oplossingen als ERP en CRM. Veel andere applicaties integreren hier ook weer mee om processen mogelijk te maken. Daarin zitten vaak ook enorm veel inefficiënties, maar die vinden is lastig. Door alle bedrijfsprocessen in kaart te brengen, kan je soms al direct zien dat een proces te omslachtig is, maar process mining kan dit ook geautomatiseerd. Een bedrijf als Celonis is hier bijvoorbeeld heel goed in.

Het gebruik van virtuele desktops, ook wel bekend als VDI, is de afgelopen jaren fors toegenomen. Vanuit het bedrijfsleven is er dan ook veel interesse in VDI-oplossingen, omdat het vanuit een security-oogpunt een stuk veiliger is want je hebt minder attack surface. Daarnaast is VDI zeer geschikt om verouderde legacy applicaties die nog steeds mission critical zijn veilig aan te bieden. Inmiddels heeft ook DaaS (desktop as a service) zijn positie ingenomen in deze markt. Als bedrijf kan je VDI op veel manieren gebruiken en inzetten, wij vroegen twee experts om aan te schuiven en ons bij te praten over VDI, de uitdagingen en de keuzes.

Er is voor veel bedrijven nog altijd onduidelijkheid over het opslaan van data in de cloud in combinatie met de GDPR-wetgeving. Kort samengevat mag privacygevoelige data niet worden opgeslagen in de cloud, zo simpel is het. Daarnaast is het verstandig om bedrijfsgevoelige data ook niet in de cloud op te slaan, want de Amerikaanse overheid kan op elk moment meelezen. Ook als je die data in een Europese regio opslaat. In deze Techzine Talks bespreken we alle juridische haken en ogen van de cloud.

Onze redacteur Berry Zwets bezocht de Web Summit in Lissabon. Wat heeft hij daar gezien? Waar ging het veelal over? En wat hebben Facebook en de Metaverse daarmee te maken? Is Second Life terug van weggeweest? Dat bespreken we allemaal in deze aflevering van Techzine Talks.

Voldoet je organisatie aan de huidige privacy wetgeving? Over welke privacy gevoelige data beschikt je bedrijf? Wie kan daar binnen en buiten het bedrijf bij? Is er encryptie en voldoende beveiliging toegepast? In 2018 is er mogelijk een GDPR-project gedraaid, maar is het beheer en privacybeleid ook bijgehouden en afgestemd op de huidige privacywetgeving?

Het was weer tijd voor AWS re:Invent. Tijdens re:Invent presenteert Amazon Web Services elk jaar zijn nieuwe producten, innovaties en oplossingen voor ontwikkelaars. Vorig jaar besloot AWS het klein te houden, wat dit jaar resulteerde in een grote hoeveelheid aankondigingen. In deze Techzine Talks nemen we je mee langs de belangrijkste aankondigingen en geven we onze ongezouten mening. Met als belangrijkste vraag: houdt Amazon de controle in de cloudmarkt?

Bedrijven hebben de wens om alsmaar sneller te innoveren. Naast kennis en kunde moet je de organisatie daar ook op inrichten. Een van de manieren om je IT-organisatie te optimaliseren is door te kiezen voor High Performance Teams. Dit zijn teams van 8 tot 10 mensen, waarbij elk teamlid bepaalde vaardigheden meebrengt. We gingen in gesprek met Tjeerd Wichers, Director High Performance Teams bij Ordina, om te horen hoe zij hiermee omgaan.

De kwetsbaarheid in Log4j heeft de IT-wereld in december op zijn kop gezet. Cybersecurity-experts vallen over elkaar heen om de impact van Log4Shell te duiden, de honeypots stromen over met Log4Shell gebaseerde aanvallen. Een extra ingelaste Techzine Talks.

Het gemeentebestuur van Zeewolde heeft na veel wikken en wegen besloten dat Meta een gigantisch datacenter mag bouwen op grond die eigenlijk voorzien was voor landbouw. Het bestemmingsplan zal worden aangepast zodat er een datacenter van 166 hectare kan worden gebouwd. Dat komt neer op 245 voetbalvelden. Hoewel het gemeentebestuur om is, kan het rijk nog wel een stokje steken voor het datacenter.

We sluiten het jaar netjes af met een speciale kerstaflevering. In deze aflevering is de complete redactie aanwezig en bespreken we 2021. Wat heeft de IT-sector in 2021 gedomineerd? We werken nog steeds thuis, maar hoelang nog? Krijgen we meer chips in 2022? Heeft elk bedrijf al een digitaal hoofdkantoor? Wat is de toekomst van middle management in deze tijd? En zo kunnen we nog even doorgaan.